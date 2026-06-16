Yotopulos Yeniden Hapsedildi

Türk diplomat Çetin Görgü cinayetinin, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'na yönelik suikast girişiminin ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin azmettiricisi Aleksandros Yotopulos'un yeniden hapsedildiği bildirildi.???????

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Yüksek Mahkemenin, Yotopulos'un serbest bırakılmasına yol açan mahkeme kararının iptal edilmesinden sonra Yotopulos cezaevine geri döndü.

Yotopulos, 26 günlük serbest kalışın ardından polis eşliğinde Koridallos Cezaevi'ne götürüldü.

Yüksek Mahkeme, Yotopulos'un serbest bırakılmasına neden olan mahkeme kararının iptal etmesinin nedeni olarak Yotopulos'un serbest kalması halinde yeniden suç işlemeyeceğine ve gerçekten pişman olduğuna ilişkin somut kanıtlar bulunmamasını gösterdi.

Yüksek Mahkeme Savcılığı, mayıs ayında serbest bırakılan Yotopulos'un tahliye kararına 25 Mayıs'ta itiraz ederek "öngörülen 25 yıllık hapis süresini tamamlamadığı ve tahliye için gerekli diğer şartları karşılamadığı" gerekçesiyle kararın yerinde olmadığı yönünde görüş bildirmişti.

Dışişleri Bakanlığından kınama

Dışişleri Bakanlığı, 1991'de Türk diplomat Çetin Görgü cinayetinin ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'na yönelik suikast girişiminin, 1994'te Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin azmettirici olması nedeniyle 17 kez müebbet hapis ve 25 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan 17 Kasım terör örgütü lideri Aleksandros Yotopulos'un 21 Mayıs'ta serbest bırakılmasını en güçlü biçimde kınamıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan makamlarına, terörle mücadeleye sekte vuracak adımlardan kaçınma ve hüküm giymiş teröristlerin cezalandırılması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunulmuştu.???????