YouTube, 19 yıl sonra 2,7 milyar kullanıcıya ulaştı

Kuruluşunun ardından 19 yılı geride bırakan video paylaşım platformu YouTube, 2,7 milyar kullanıcısıyla dünyanın en büyük video paylaşım mecrası konumunda bulunuyor.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Şubat 2005'te 3 girişimci tarafından ABD'de kurulan platform, kuruluşunun 1 yıl sonrasında teknoloji devi Google tarafından 1,65 milyar dolara satın alındı.
Google ekosisteminin bir parçası olarak 2006'dan bu yana hizmet veren platformun 2024 itibarıyla 2,7 milyar aktif kullanıcısı bulunuyor. Platformun kullanıcı sayısının gelecek yıl 2,85 milyara ulaşması bekleniyor.
İnternet kullanıcılarının yüzde 52'sinin her ay en az bir kere kullandığı YouTube, ayda 113 milyar kez ziyaret ediliyor.
İçeriklere reklamsız erişim başta olmak üzere çeşitli özellikler sunan platformun ücretli servisleri YouTube Premium ile YouTube Music ise dünya çapında 100 milyon kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor.
Youtube'un ana kazanç kaynağını oluşturan reklam gelirlerinin yıllık 30 milyar doları aştığı belirtiliyor.
Türkiye en fazla kullanıcıya sahip 11. ülke
YouTube'un en fazla kullanıldığı ülkeler sıralamasında Hindistan 467 milyon kullanıcıyla ilk sırada yer alıyor. Hindistan'ı 247 milyon kullanıcıyla ABD takip ediyor. Türkiye ise 57 milyondan fazla kullanıcıyla 11. sırada yer alıyor.
Platform kullanıcılarının yüzde 53,9'unu erkek, yüzde 46,1'ini kadınlar oluşturuyor. Kullanıcıların çoğunluğunun 25-34 yaş olduğu platforma günlük toplamda 720 bin saat uzunluğunda video yükleniyor.
Tüm kullanıcıların YouTube'da izlediği toplam video miktarı günlük 1 milyar saatten fazla süreye karşılık geliyor.
En fazla kazanan YouTuber ABD'li MrBeast
YouTube ayrıca, içerik üreticileri açısından önemli bir gelir kaynağı olarak görülüyor. Videolarıyla platformda öne çıkan isimler YouTuber olarak nitelendiriliyor.
2024 itibarıyla platformda 110 milyondan fazla kanal bulunuyor. Videolarıyla en fazla gelir elde edenler listesinde ilk sırada 239 milyon takipçiyle ABD'li YouTuber MrBeast yer alıyor. 2022 verilerine göre, MrBeast platform aracılığıyla 50 milyon dolardan fazla gelir elde etti.
MrBeast'i 45 milyon dolarla Jake Paul, 38 milyon dolarla Markiplier, 30 milyon dolarla Rhett and Link ve 28,6 milyon dolar gelirle Unspeakable takip etti.
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