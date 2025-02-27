YouTube Podcast İzleyici Sayısı 1 Milyarı Aştı

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SAN FRANCISCO, 27 Şubat (Xinhua) -- YouTube aylık aktif podcast izleyici sayısının 1 milyarı aştığını duyurdu.

Şirket çarşamba günü yaptığı açıklamada, geçen yıl izleyicilerin televizyonlarında ayda 400 milyon saatten fazla podcast izlediğini belirtti. ABD'de YouTube ve YouTube Music podcast dinlemek için en sık kullanılan platform konumunda bulunuyor.

Giderek daha fazla içerik üreticisi, ses kayıtlarını destekleyen videolar yüklemek için YouTube'u tercih ediyor ve izleyicilere favori ses içeriklerini yeni bir bakış açısıyla sunuyor. Şirkete göre, başlangıçta yalnızca ses odaklı olan bu mecraya video eklenmesi, içeriğe tamamen farklı bir boyut kazandırdı.