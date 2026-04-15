YouTuber Johnny Somali'ye Hapis Ceza

ABD'li YouTuber Johnny Somali'nin İkinci Dünya Savaşı döneminde istismar edilen Güney Koreli kadınları simgeleyen Barış Heykeli'ni öptüğü gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

Yonhap ajansının haberine göre, başkent Seul'deki mahkemede, Johnny Somali adıyla bilinen Ramsey Khalid Ismael hakkında Ekim 2024'te, savaşta istismar edilen Güney Koreli kadınları simgeleyen Barış Heykeli'ni öptüğü için açılan davanın karar duruşması yapıldı.

Savcılık makamınca hazırlanan iddianamede, Somali'nin heykeli öptüğü, önünde "müstehcen dans" ettiği ve bunların da videosunu çekerek internette yayımladığı aktarıldı.

İddianamede, olayda "iş engelleme ve küçük çaplı kamu düzeni ihlali" yaşandığı belirtildi.

Duruşmada Somali, 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verildi. Somali'nin 5 yıl boyunca çocuk ve ergenlerle ilgili kurumlarda çalışmasına hükmedildi.

Yurt dışı gezilerinde sergilediği kışkırtıcı davranışlarıyla tanınan ABD'li YouTuber Somali'nin söz konusu eylemleri, Güney Kore toplumunda büyük tepkiye neden olmuştu.

Başkent Seul'de bulunan "Barış Heykeli" İkinci Dünya Savaşı döneminde Güney Kore'de "işgalci güçler" tarafından istismar edilen kadınları temsil ediyor.