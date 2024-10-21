Yozgat'a 'Tam Ortası' Totemi Kuruldu - Son Dakika
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Yozgat'a 'Tam Ortası' Totemi Kuruldu

Yozgat\'a \'Tam Ortası\' Totemi Kuruldu

'Türkiye'nin Tam Ortası Yozgat' markası için totem, kentin çeşitli noktalarına yerleştiriliyor.

21.10.2024 18:48
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Yozgat Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından yürütülen çalışma kapsamında 2023'te Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen " Türkiye'nin Tam Ortası Yozgat" markasına ilişkin totem Terminal Kavşağı'na yerleştirildi.

Kentin tanıtımı ve turizmine katkı sağlaması amacıyla hazırlanarak Terminal Kavşağı'na yerleştirilen "Türkiye'nin Tam Ortası Yozgat" yazılı totem halkın ilgisini çekiyor. Vatandaşlar, alanda fotoğraf çektiriyor.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Tam Ortası Yozgat" yazılı totemin Cumhuriyet Meydanı, Yüksek Hızlı Tren İstasyonu başta olmak üzere kentin çeşitli noktalarına yerleştirileceğini söyledi.

Kentin gelişmesi ve tanıtılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Özkan, şöyle konuştu:

"Bizler ilimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde, hemşehrilerimizin desteğiyle her geçen gün yeni bir hizmete, güzelliğe imza atmaya devam ediyoruz. Tabii ki bunca hizmetin yanı sıra ilimizin marka değerine nasıl katkı sunabiliriz, ilimizin farkındalığını nasıl artırabiliriz diye arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunlardan biri de geçen yıl patentini aldığımız 'Türkiye'nin Tam Ortası Yozgat' markası. Markamızın patentinin yanı sıra görsel çalışmalarını da yarışmalarla birlikte yürüttük ve bugün hayata geçirmiş olduk."

Özkan, bu çalışmanın kentin turizmine katkı sunacağını belirterek, "Bu çalışma bir yandan da dışardan gelen misafirlerimiz açısından birer hatıra fotoğrafı alabilmelerini sağlayacak. Bu vesileyle emek veren ORAN ve İl Özel İdaremize, düzenlenen yarışmaya katılan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel bir Yozgat için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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