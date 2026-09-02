Yozgat Akdağmadeni'nde nohut hasadı sürüyor
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde çiftçilerin nohut hasadı mesaisi devam ediyor. Türkiye'de nohut üretiminde ilk 5'te yer alan Yozgat'ta, ürünler tarladan toplanıp makineyle temizlenerek satışa hazır hale getiriliyor.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde çiftçilerin nohut hasadı mesaisi sürüyor.
Türkiye'de nohut üretiminde ilk 5'te yer alan Yozgat'ta, olgunlaşan ürünlerin hasadına devam ediliyor.
İlçeye bağlı Arslanlı köyünde günün ilk ışıklarıyla tarlalara gelen çiftçiler, yıl boyunca emek verdikleri nohutları toplamak için yoğun mesai harcıyor.
Tarladan toplanan nohutlar, makine yardımıyla sap ve kabuklarından ayrılıyor.
Makinenin eleğinden geçirilen ürünler, temizlendikten sonra çuvallara doldurularak satışa ve depolanmaya hazır hale getiriliyor.
Kaynak: AA
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