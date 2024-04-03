Yeniden Refah Partisinden Yozgat Belediye Başkanı seçilen Kazım Arslan, devir teslim töreniyle görevine başladı.
Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selçuk Akdoğan'dan mazbatasını alan Arslan, belediye başkanlığında düzenlenen devir teslim törenine katıldı.
Arslan, belediye başkanı Celal Köse'ye çiçek verdi. Köse de Arslan'a çiçek takdim ederek tebrik etti.
Köse, yaptığı açıklamada belediyenin imkanlarını kullanarak en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.
Alnı açık bir şekilde görevi devrettiğini ifade eden Köse, Arslan'a görevinde başarılar diledi.
Arslan da yaptığı hizmetlerden dolayı Köse'ye teşekkür ederek şunları kaydetti:
"Bugün tekrar 5 yıl aradan sonra göreve başlıyoruz. İnşallah Allah bütün hayırlı işlerimizde yar ve yardımcımız olur ve güzel hizmetleri devam ettiririz. Bugünden itibaren biz de elimizden geldiği kadar Yozgat'a hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağız. Bu demokratik bir yarıştır. Demokratik yarış içerisinde bazen alınganlıklar, kırılganlıklar, küskünlükler olur ama o yarış bittiği zaman her şey biter. Kesinlikle bizim için 31 Mart'ta seçim bitti. Yozgat'ta bize oy veren, vermeyen herkes bizim hemşehrimizdir. Oy veren, oy vermeyen herkesin belediye başkanıyım."
Son Dakika › Güncel › Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan Göreve Başladı - Son Dakika
Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde bir inşaatın 5. katına çıkan bir kadın, intihar girişiminde bulundu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kadını ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı şişme branda açtı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kadın ikna edilerek aşağı indirildi ve polis merkezine götürüldü.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, dün düzenlenen Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdiklerini söyledi. Baki, ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına da cevap verdi ve maçın tarihindeki değişiklikle ilgili eleştirilerde bulundu.
Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı sporcularıyla iftar sofrasında bir araya geldi. İftar sonrası Vali Koç, genç sporcularla sohbet ederek başarılar diledi. Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ise sporcuların emek ve katkılarını takdir etti ve başarılarının devamını diledi.
Trabzonspor taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararları protesto etmek amacıyla Trabzon'da bulunan TFF Bölge Müdürlüğü'nün önünde toplandı. Taraftar grupları, haksızlıklara karşı durduklarını ve federasyonun istifaya çağrıldığını belirtti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, futbolun bütün paydaşlarının dil ve üsluplarını değiştirmediği sürece kalplerin ve gönlün değişemeyeceğini belirtti. Avcı, ayrıca Trabzonspor'un lig üçüncülüğü hedefine sağlıklı bir şekilde mücadele ettiklerini ve bugün kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, Ö.Ş. idaresindeki bir otomobil ile S.B'nin kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar köprü duvarına çarptı. Kazada sıkışan sürücü S.B. ve aynı araçtaki S.S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?