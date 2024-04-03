Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan Göreve Başladı

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Yeniden Refah Partisinden Yozgat Belediye Başkanı seçilen Kazım Arslan, devir teslim töreniyle görevine başladı.

Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selçuk Akdoğan'dan mazbatasını alan Arslan, belediye başkanlığında düzenlenen devir teslim törenine katıldı.

Arslan, belediye başkanı Celal Köse'ye çiçek verdi. Köse de Arslan'a çiçek takdim ederek tebrik etti.

Köse, yaptığı açıklamada belediyenin imkanlarını kullanarak en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.

Alnı açık bir şekilde görevi devrettiğini ifade eden Köse, Arslan'a görevinde başarılar diledi.

Arslan da yaptığı hizmetlerden dolayı Köse'ye teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Bugün tekrar 5 yıl aradan sonra göreve başlıyoruz. İnşallah Allah bütün hayırlı işlerimizde yar ve yardımcımız olur ve güzel hizmetleri devam ettiririz. Bugünden itibaren biz de elimizden geldiği kadar Yozgat'a hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağız. Bu demokratik bir yarıştır. Demokratik yarış içerisinde bazen alınganlıklar, kırılganlıklar, küskünlükler olur ama o yarış bittiği zaman her şey biter. Kesinlikle bizim için 31 Mart'ta seçim bitti. Yozgat'ta bize oy veren, vermeyen herkes bizim hemşehrimizdir. Oy veren, oy vermeyen herkesin belediye başkanıyım."