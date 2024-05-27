Yozgat Bozok Üniversitesi mezuniyet töreninde İsrail'in Filistin saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Yozgat Bozok Üniversitesi mezuniyet töreninde İsrail'in Filistin saldırıları protesto edildi

Yozgat Bozok Üniversitesi mezuniyet töreninde İsrail\'in Filistin saldırıları protesto edildi

Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi mezuniyet töreninde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, konuşmasında İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı yürüttüğü katliamı kınayarak, uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı. Mezun öğrenciler Filistin bayrağı ve atkısıyla kep atarak, Filistin'e desteklerini gösterdiler.

27.05.2024 17:25
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Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesinin mezuniyet töreninde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Üniversite yerleşkesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, mezun öğrencileri tebrik etti.

Dünyanın dört bir yanında yaşanan acı ve zulümlerin görmezden gelinemeyeceğini ifade eden Yaşar, "Özellikle, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı yürüttüğü katliam, insanlık onurunu zedeleyen ve vicdanları yaralayan bir trajedi olarak karşımızda durmaktadır. Bir üniversite olarak bilimin, aklın ve vicdanın ışığında hareket etmek zorundayız. Filistin'de yaşananlar, sadece Filistin halkının değil, tüm insanlığın ortak acısıdır. Masum insanların hayatını kaybettiği, çocukların yetim kaldığı, evlerin yıkıldığı bu zulme karşı sessiz kalmak, insani ve ahlaki sorumluluğumuza aykırıdır." dedi.

Yaşar, Filistin'de yaşanan zulme karşı sessiz kalınamayacağını anlatarak, "Filistin halkına yapılan zulmü kınıyor ve uluslararası toplumun bu insanlık suçuna sessiz kalmaması gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve onların acılarını paylaşıyoruz. Onlara dualarımızla ve elimizden gelen yardımlarla destek olmalıyız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından mezun öğrenciler omuzlarında Filistin bayrağı ve atkısıyla sahnede kep attı, Filistin bayrağı açtı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat Bozok Üniversitesi mezuniyet töreninde İsrail'in Filistin saldırıları protesto edildi - Son Dakika

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