Yozgat'ın 4 ilçesinde fidan dikildi, Akdağmadeni'nde 5 bin çam fidanı dikildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yozgat'ın 4 ilçesinde fidan dikildi, Akdağmadeni'nde 5 bin çam fidanı dikildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat\'ın 4 ilçesinde fidan dikildi, Akdağmadeni\'nde 5 bin çam fidanı dikildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Yozgat'ın Akdağmadeni, Sorgun, Yerköy ve Aydıncık ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinlikleri yapıldı. Akdağmadeni'nde 5 bin çam, Sorgun'da 1000 sedir ve karaçam, Yerköy'de 400, Aydıncık'ta 100 fidan toprakla buluştu.

Yozgat'ın Akdağmadeni, Sorgun, Yerköy ve Aydıncık ilçelerinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Akdağmadeni ilçesindeki Yüksek Hızlı Tren İstasyonu bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Cafer Kaymakçı, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akpınar, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Kaymakçı, burada yaptığı konuşmada, ağaçlandırma çalışmalarının gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından 5 bin çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Sorgun

Sorgun ilçesinin Çatmasöğüt Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte 1000 sedir ve karaçam fidanı dikildi.

Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, konuşmasında, son yıllarda iklim şartlarında yaşanan değişiklikler ve kuraklık nedeniyle ağaç dikmenin öneminin daha da arttığını ifade etti.

Sorgun Orman Şefliği tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilerle birlikte 1000 sedir ve karaçam fidanını toprakla buluşturacaklarını dile getiren Canpolat, dikecekleri fidanların insanlığa nefes, yaban hayatına ev sahibi ve binlerce canlıya yuva olacağını belirtti.

Konuşmanın ardından ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu.

Yerköy

Yerköy ilçesindeki 100. Yıl Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte 400 fidan dikildi.

Programa, Kaymakam Mehmet Halis Aydın, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Aydıncık

Aydıncık ilçesindeki Keşlik mevkisinde düzenlenen etkinlikte 100 fidanın dikimi yapıldı.

Programa, Kaymakam Merve Ayşe Büyükuçar, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerAkdağmadeniAydıncıkKaraçamYerköySorgunGüncelYozgatÇevreYaşamDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
100 kilometrede 0,9 litre yakıyor Fiyatı dudak uçuklattı 100 kilometrede 0,9 litre yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
COP31’de dikkat çeken an Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı COP31'de dikkat çeken an! Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı
15:14
İtalya genelinde en az 300 okul e-posta kaynaklı bomba tehditleri üzerine boşaltıldı
İtalya genelinde en az 300 okul e-posta kaynaklı bomba tehditleri üzerine boşaltıldı
15:09
Ümit Özat’tan Arda Güler’i kızdıracak sözler Bin kere onu seçti
Ümit Özat'tan Arda Güler'i kızdıracak sözler! Bin kere onu seçti
15:07
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
14:40
Savcı Sayan’dan Kavcıoğlu’nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
14:08
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 15:22:42. #.0.2#
SON DAKİKA: Yozgat'ın 4 ilçesinde fidan dikildi, Akdağmadeni'nde 5 bin çam fidanı dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android