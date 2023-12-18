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Yozgat'ın Kadışehri Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Yozgat'ın Kadışehri Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Yozgat'ın Kadışehri Belediyesi, Gümişdiğin Mahallesi'nde su taşkınlarını çözmek için dere ıslah çalışması yaparak taşkın koruma ve çevre düzenlemesi gerçekleştirdi. Ayrıca mahalleye 5 bin metrekare beton kilitli parke yol ve kaldırım yapıldı. Belediye Başkanı İrfan Akın, ilçenin tüm mahalle, cadde ve sokaklarını düzenlemek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yozgat\'ın Kadışehri Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor
18.12.2023 - 10:41,
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Yozgat'ın Kadışehri Belediyesi, altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı İrfan Akın, Gümişdiğin Mahallesi'nin en büyük sorunlarından biri olan su taşkınlarını dere ıslah çalışmasıyla çözdüklerini söyledi.

Dere ıslahı çalışması kapsamında 1045 metre uzunluğunda 2 metre genişliğinde taşkın koruma ve çevre düzenlemesi yaptıklarını ifade eden Akın, "Mahallemizde 5 bin metrekare beton kilitli parke yol ve kaldırım çalışması yaparak mahallemizi çamurdan kurtarmış olduk. Mahallemize hayırlı olsun. İlçemizin tüm mahalle, cadde ve sokaklarını halkımıza layık bir duruma getirmek için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Kaynak: AA
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İrfan Akın, Kadışehri, Yozgat, Son Dakika

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