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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hububat hasadı başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, 770 bin dekar hububat ekili ilçede hasat döneminin başladığını bildirdi.???????

Hasat yapılan bölgelerde ekiplerce dane kaybının sürekli denetleneceğini belirten Canbolat, şunları kaydetti:

"Bu sene hububatta verim yüzümüzü güldürecek gibi gözüküyor. Şu an bire 10 gibi bir verim alınabiliyor. Çiftçilerimiz, tarlalarda biçim yapılırken biçerdöver sahiplerini dane kaybı konusunda uyarmalılar. Ayrıca hasat sonrası anızların yakılmaması gerekir. Çiftçilerimiz bu konuya çok dikkat etmeli. Anız yakılmasının birçok zararı var. Yakanlar cezai yaptırımla karşı karşıya kalacaklar. Çiftçilerimize bol ve bereketli hasatlar diliyorum."