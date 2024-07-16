Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hububat hasadı başladı - Son Dakika
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hububat hasadı başladı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 770 bin dekar hububat ekili alanlarda hasat dönemi başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, verimin yüksek olduğunu belirterek çiftçilere uyarılarda bulundu.

16.07.2024 19:32
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hububat hasadı başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, 770 bin dekar hububat ekili ilçede hasat döneminin başladığını bildirdi.???????

Hasat yapılan bölgelerde ekiplerce dane kaybının sürekli denetleneceğini belirten Canbolat, şunları kaydetti:

"Bu sene hububatta verim yüzümüzü güldürecek gibi gözüküyor. Şu an bire 10 gibi bir verim alınabiliyor. Çiftçilerimiz, tarlalarda biçim yapılırken biçerdöver sahiplerini dane kaybı konusunda uyarmalılar. Ayrıca hasat sonrası anızların yakılmaması gerekir. Çiftçilerimiz bu konuya çok dikkat etmeli. Anız yakılmasının birçok zararı var. Yakanlar cezai yaptırımla karşı karşıya kalacaklar. Çiftçilerimize bol ve bereketli hasatlar diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hububat hasadı başladı - Son Dakika

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