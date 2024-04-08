Yozgat Jandarma Ekipleri Çocuklarla Bayramlaştı

İslahiye Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 30 Yetime Bayramlık Hediye

İslahiye Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Ramazan Bayramı dolayısıyla başlattıkları projeyle 30 yetim ve çocuğa bayramlık hediye etti. Okulda görevli öğretmen ve öğrencilerin yürüttüğü 'FSM MTAL hayırda yarışıyor' projesi kapsamında, 30 yetim ve çocuk tespit edildi ve onlara bayramlık hediye edildi. Projeye birçok yerden hayırsever vatandaş da katıldı. Okul Müdürü Ahmet Kurt, destek verenlere teşekkür etti.