Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesindeki mahallede çocuklarla bayramlaşarak çeşitli hediyeler verdi.
Jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi Divanlı Mahallesi Refika-Mustafa Kıymazaslan Ortaokulu bahçesinde çocuklarla bir araya geldi.
Çocuklara Türk bayrağı, oyuncak, boyama kitabı ve şeker dağıtarak yüzlerini boyayan ekipler, daha sonra motosiklete bindirdi.
Çocuklardan Zeynep Avcı, jandarma ekiplerinin şeker ve çeşitli hediyeler vererek Ramazan Bayramı'nı kutladığını söyledi.
Enes Ayar da mahallelerine gelen jandarmanın kendilerine hediyeler verdiğini belirterek, "Bizi motosiklete bindirdiler, bayramımızı kutladılar ve mutlu ettiler." dedi.
Son Dakika › Güncel › Yozgat Jandarma Ekipleri Çocuklarla Bayramlaştı - Son Dakika
Elazığspor'un Kemerkent Bulvarspor maçında sarı kart gören Beykan Şimşek, cezalı duruma düştü. Şimşek, Hacettepe 1945 maçında forma giyemeyecek.
Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında milli birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Başkan Erdoğan, bayramların toplumda sevgi, saygı ve hoşgörüyü artırmak için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, sağlık, huzur ve mutluluğun herkesin olmasını diledi.
İslahiye Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Ramazan Bayramı dolayısıyla başlattıkları projeyle 30 yetim ve çocuğa bayramlık hediye etti. Okulda görevli öğretmen ve öğrencilerin yürüttüğü 'FSM MTAL hayırda yarışıyor' projesi kapsamında, 30 yetim ve çocuk tespit edildi ve onlara bayramlık hediye edildi. Projeye birçok yerden hayırsever vatandaş da katıldı. Okul Müdürü Ahmet Kurt, destek verenlere teşekkür etti.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 693 adet A4 Sentetik Bonzai, 10 adet sentetik ecza, bir miktar eroin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Doğan, bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla geçmesini temenni etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?