Yozgat Sarıhacılı'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Yozgat-Ankara kara yolu Sarıhacılı Mahallesi'nde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yozgat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.
S.Y.'nin kullandığı 06 DUN 648 plakalı otomobil, Yozgat- Ankara kara yolu Sarıhacılı Mahallesi mevkisinde C.K. yönetimindeki 38 AGZ 565 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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