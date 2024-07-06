Yozgat Sorgun'da düzenlenen Sanat Çalıştayı sona erdi - Son Dakika
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Yozgat Sorgun'da düzenlenen Sanat Çalıştayı sona erdi

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül ve eşi Sevil Gül tarafından organize edilen 2. Sanat Çalıştayı, sergi açılışıyla tamamlandı. Çalıştayda 17 ressam ve 1 mozaik sanatçısı toplam 39 eser üretti.

06.07.2024 15:27
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen 2. Sanat Çalıştayı sona erdi.

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül ve eşi Sevil Gül tarafından organize edilen çalıştay, sergi açılışıyla tamamlandı.

Alper Gezeravcı Kültür Merkezi'ndeki açılışta konuşan Ergin Gül, yaklaşık bir hafta süren çalıştayda sanatçıların 34 resim ve 5 mozaik eser ürettiğini belirtti.

Eserleri açtıkları sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunduklarını ifade eden Gül, "Çalıştayımıza Türkiye genelinden ve ilçemizden 17 ressam ve 1 mozaik sanatçısı katıldı. Sanatçılarımız çalıştay süresince toplam 39 eser üretti. Akşama kadar sergilenecek eserlerin satışı olmayacak." dedi.??

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat Sorgun'da düzenlenen Sanat Çalıştayı sona erdi - Son Dakika

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