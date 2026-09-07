Yozgat Sorgun'da otomobil şarampole devrildi, sürücü T.G hastaneye kaldırıldı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, B GT 6614 plakalı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü T.G yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Sorgun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
T.G'nin kullandığı B GT 6614 yabancı plakalı otomobil, Yozgat-Sivas kara yolu Şeker Fabrikası kavşağında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü T.G, sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yozgat Sorgun'da otomobil şarampole devrildi, sürücü T.G hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?