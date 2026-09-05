Yozgat Sorgun'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı; 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Emirhan Yüksel, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Emirhan Yüksel idaresindeki 66 ADJ 483 plakalı otomobil, F.T. yönetimindeki 58 ABV 178 plakalı hafif ticari araçla ilçeye bağlı Karabalı köyü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki M.T, sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Emirhan Yüksel, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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