Yozgat'ta seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
H.B. idaresindeki 06 CVF 354 plakalı otomobil, Yeni Cami Mahallesi Şehir Stadyumu yakınlarında seyir halindeyken alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Yozgat'ta Alev Alan Araç Kullanılamaz Hale Geldi
