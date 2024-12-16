Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Kayseri'ye hasta sevk eden R.T. (45) idaresindeki 66 AAC 564 plakalı ambulans, Yozgat-Kayseri kara yolu Sırçalı beldesi mevkisinde, M.T. (48) yönetimindeki 66 DV 976 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kazada otomobil sürücüsü M.T'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ambulansın taşıdığı hasta ise başka bir ambulansla Kayseri'ye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta Ambulans-Otomobil Çarpışması: 1 Ölü - Son Dakika
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