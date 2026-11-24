Yozgat'ta aracında 5,6 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ta Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde rutin asayiş kontrolünde durdurulan araçta 5,6 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde rutin asayiş kontrolleri sırasında şüphelendikleri aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 5,6 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli A.İ.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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