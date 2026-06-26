Yozgat\'ta Aşure İkramı

Muharrem ayı dolayısıyla Yozgat'ta vatandaşlara aşure ikram edildi.
Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Çapanoğlu Büyük Cami avlusunda cuma namazının ardından düzenlenen programda vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Etkinlik kapsamında hazırlanan 750 kişilik aşure, camiden çıkan vatandaşlara ikram edildi.
Vatandaşlar, aşure ikramı dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür etti.
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