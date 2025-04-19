Yozgat'ta Çiftçiler Cumhuriyet için Sokakta - Son Dakika
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Yozgat'ta Çiftçiler Cumhuriyet için Sokakta

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CHP mitinginde konuşan çiftçiler, Cumhuriyet'in geleceği ve Ekrem İmamoğlu'na destek verdiklerini belirtti.

19.04.2025 14:26
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Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Dursun ALKAYA

(YOZGAT) - CHP'nin Yozgat'ta düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" miting öncesi konuşan 64 yaşındaki Ersoy Ersoy isimli çiftçi, "Biz Cumhuriyet'i kurtarmaya geldik. Bıktık bu adamdan, bıktık, bıktık. Ne malımız kaldı ne mülkümüz" dedi. "Hak, hukuk, adalet arıyoruz" diyen Hatice Çekiç isimli bir diğer çiftçi ise, "İmamoğlu'na kurban olayım ben. Anca onlar düzeltecek. Biz güvenemiyoruz artık. Bizim geleceğimiz yok, bizim geleceğimizden geçti. Biz torunlarımızın geleceğini istiyoruz artık" ifadelerini kullandı.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde köylerinden traktörleriyle gelen çiftçiler, duygu ve düşüncelerini ANKA Haber Ajansı mikrofonlarına anlattı.

Yukarıelmahacılı köyünden gelen bir çiftçi, "Bugün üç evladımın geleceği için geldim, bu yollara bunun için düştüm. Üç tane evladım var ama geleceğini göremiyoruz. İnşallah biz bunu yeneceğiz, inanıyorum. Gelecek Ekrem İmamoğlu'nda, Özgür Özel'de. Biz bunlardan yana şansımızı deneyeceğiz. Devamlı arkalarındayız.  Zaten çiftçinin neyi vardı? Sadece bizim buğdayımız, arpamız, nohudumuz, pancarımız var. Ona bile izin vermiyorlar. Ekinlerimizi don vuruyor. Arkasında duran kimse yok. Meyvemiz, sebzemiz hep bu sene yandı. Gelip de kim arkamızda duracak? Kimse durmuyor. Köylü olarak bunu kınıyoruz ve yanlış görüyoruz" dedi.

"Cumhuriyet elden gidiyor"

64 yaşındaki Ersoy Ersoy isimli bir başka çiftçi, "Biz Cumhuriyet'i kurtarmaya geldik. Bıktık bu adamdan, bıktık, bıktık. Ne malımız kaldı ne mülkümüz. Tamamı borç bunların, ocağımız battı. Her şeyden evvel Cumhuriyet'i kurtarmaya geldik. Cumhuriyet elden gidiyor. Adam tarikata oynuyor. Başka ne diyebiliriz ki? Çiftçi olarak ne gübre alabiliyoruz ne mazot alabiliyoruz. Şunun bir cıvatası bir milyar. Hangi vatandaş altından kalkacak? Batırdı bizi, batırdı. Yozgat olarak bizi batırdı" ifadelerini kullandı.

"İmamoğlu'nun çıkmasından yanayız"

Ersoy, Ekrem İmamoğlu'na destek vermeye geldiklerini belirterek, "İmamoğlu'nun çıkmasından yanayız, Cumhuriyet'in kurtulmasından yanayız. Cumhuriyet elden gidiyor. Traktörlerin her biriyle dörder kişi getirdik. Taksiler almadı. Vatandaşın hepsi benim gibi bıktı, ne yapsın ki. İnan, yiyecek ekmeğimiz kalmadı" diye konuştu.

"Bir an önce sandık önümüze gelsin, erken seçimimizi yapalım"

Savaş Arslankoç isimli bir diğer çiftçi ise çiftçilere verilen desteklere ilişkin, "Yüzde kaç veriliyor bütçeden?  Verilmiyor çiftçiye. İsyandayız. Yarısını veriyorlar. Ona buna veriyorlar, onun vergisini affet, onun bir şeyini affet, çiftçiye verilmiyor" dedi. Arslankoç, amaçlarının parti olmadığını ifade ederek, "Her görüşten insan var burada. Yolda geliyoruz, milliyetçi insanlar 'Bozkurt' işareti yapıyor, solcular 'Zafer' işareti yapıyor. Amaç Türkiye'yi kurtarmak. Rica ediyorum sizden, bunu yayınlayın lütfen, Türkiye'yi kurtarmak amacıyla buradayız biz. Cumhuriyetimizi kurtaracağız, Türkiyemizi kurtarmak amacıyla buradayız. Lütfen bir an önce sandık önümüze gelsin, erken seçimimizi yapalım, önümüze bakalım. Belki o kazanır kendine güveniyorsa. Kendine güvenebilir adam" diye konuştu.

Afet olduğunda AK Partili bir milletvekilinin olmadığını ifade eden Ersoy, "Nerede? Tabi kesede keklik. Bulursunuz bundan sonra da alırsınız" dedi.

"Çiftçiliği bitirmeye çalışıyorlar"

Arslankoç, geçen sene don vurduğunu ve TARSİM'den sigorta yaptırdığını belirterek, "Yüzde 5, yüzde 3 hasar verdi. Tarladan bir çuval buğday anca çıktı. Sigortanın da bir anlamı yok. İnsanlar çiftçiyi düşman olarak görüyor. Çiftçiliği bitirmeye çalışıyorlar. Sigorta yaptırıyoruz ama karşılığını alamıyoruz biz çiftçi olarak. Sigortanın karşılığını bize versinler" diye seslendi.

"İmamoğlu'na kurban olayım ben"

Traktörde direksiyon başında konuşan kadın çiftçi Hatice Çekiç, cezalardan korkmadıklarını belirtti. Çekiç, "Çiftçiyiz, kazanamıyoruz. Emeklim yok. Bir eşim emekli o da yetmiyor bile. Biz torunlarımız için geldik buraya. Biz kendimizden geçtik" dedi.

Gübre, mazot ve tohum yetiştiremediklerini söyleyen Çekiç, "Çocuk okuttuk. Biz kendimizden geçtik artık. Artık 70 yaşındayım ben. Biz hak, hukuk, adalet arıyoruz. Konuşma özgürlüğümüz yok. Bildiğimizi konuşsak aldığını atıyor içeriye. Olmaz ki böyle. Cumhurbaşkanı dediğin adam gibi oturması lazım yerinde" dedi. Çekiç, "Bizi kesseler kanımız Atatürk akar. Atatürk diye akar kanımız, CHP diye akar. ... İmamoğlu'na kurban olayım ben. Anca onlar düzeltecek. Biz güvenemiyoruz artık. Bizim geleceğimiz yok, bizim geleceğimizden geçti. Biz torunlarımızın geleceğini istiyoruz artık" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Politika, Ekonomi, Güncel, Yozgat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta Çiftçiler Cumhuriyet için Sokakta - Son Dakika

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