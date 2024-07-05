Yozgat'ta çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Yozgat'ta çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gülşehri beldesinde bir ahırda çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangının elektrik tesisatından çıktığı tahmin ediliyor. Yangında 6 büyükbaş hayvan kurtarılırken, 2 hayvan yanarak telef oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürü, üreticilere ahır elektrik tesisatlarını düzenli olarak kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

05.07.2024 14:45
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Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gülşehri beldesi Çötelli Mahallesi'nde bir ahırda çıkan yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, AA muhabirine, üretici Ramazan Akın'a ait ahırda elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangında, 8 büyükbaş hayvandan 6'sının kurtarıldığını, 2'sinin yanarak telef olduğunu söyledi.

Bu tür yangınlara sebebiyet vermemek için üreticilerin ahırlarda elektrik tesisatlarını sık sık kontrol etmeleri gerektiğini ifade eden Canbolat, "Özellikle elektrik tesisatında eski tip sigortaları yeni tip otomatik şalter ile değiştirmek, bunun yanında kablo bağlantılarını ve priz aksamını kontrol ettirmek yangın riskini azaltır. Yine bu tür işlemlerin mesleğinde uzman kişilere yaptırılması da büyük önem taşımaktadır." dedi.

Canbolat, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığını, yangının kesin çıkış nedenin soruşturma sonrası belli olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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