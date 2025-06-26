Yozgat\'ta Çocuk Boğuldu

Yozgat'ta yüzmek için gölete giren çocuk boğuldu.
Merkeze bağlı Derbent köyündeki Derbent Göleti'ne dayısı A.Ç. (40) ile yüzmeye giden 12 yaşındaki M.A.G. bir süre sonra suda gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla göletten çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
M.A.G'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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