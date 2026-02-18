Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda DEAŞ üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu R.A.B.K, ikametine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Evde yapılan aramada, çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta DEAŞ Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?