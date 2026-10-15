Yozgat'ta dur ihtarına uymayıp kaçan sürücüye 380 bin lira ceza kesildi

Yozgat'ta polis, "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalışan sürücüye 380 bin lira ceza uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir sürücünün çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Polisin ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, kovalamaca sonucu Yukarı Nohutlu Mahallesi Yurt Caddesi'nde durduruldu.

Sürücüye, "dur" ihtarına uymamak, alkol ölçümünü reddetmek, sürücü belgesini göstermemek, yüksek sesle müzik dinlemek ve kara yolunda kişilerin huzur ve rahatını bozmak ihlallerinden toplam 380 bin lira idari ceza kesildi.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 5 yıl 2 ay el konuldu.