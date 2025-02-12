Yozgat'ta Eğitim 1 Gün Süreyle İkiye Ayrıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta Eğitim 1 Gün Süreyle İkiye Ayrıldı

Yozgat Valiliği, kar ve buzlanma nedeniyle il merkezi ile bazı ilçelerde eğitime 13 Şubat'ta 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. İdari izin verilen kamu görevlileri arasında hamileler, engelliler ve kronik rahatsızlığı olanlar yer alıyor.

12.02.2025 23:28
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YOZGAT Valiliği, kar ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Yozgat Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz merkezi ile Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan ilçelerimizde; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, kuran kursları ve kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşlerde 13 Şubat'ta eğitime ara verilmiştir" denildi. Valilikten yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler; 13 Şubat'ta idari izinli sayılacaktır."

Açıklamada ayrıca eğitim- öğretime ara verilmeyen ilçelerde yağış durumuna göre ayrı karar alınacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

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