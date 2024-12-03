Yozgat\'ta Engellilere Destek Etkinliği

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Yozgat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, engellilerin sadece 3 Aralık'ta değil her gün hatırlanması gerektiğini söyledi.

Özkan, "Ne yaparsak yapalım ne kadar çalışırsak çalışalım onların hakkını tam anlamıyla ödeyemeyiz. Bu yüzden sadece 3 Aralık'ta değil, yılın 365 günü özel insanlarımızı hatırlamalı ve onların hayatını kolaylaştırmak için hem devlet hem de bireyler olarak ne kadar çaba göstersek azdır." dedi.

Konuşmanın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki kurumlarda kalan engelliler gösteri sundu, türkü seslendirdi.

Program pasta kesimi ile sona erdi.