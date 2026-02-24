Yozgat\'ta FETÖ Operasyonu: 6 Gözaltı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, "Silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak" suçunu işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakaladı.

İkametlerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.