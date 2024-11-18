Yozgat\'ta Firari Hükümlü Yakalandı

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Yozgat'ta jandarma ekiplerince bir firari hükümlü yakalandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Jandarma ekipleri, "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.K'yi Yerköy ilçesinde yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.