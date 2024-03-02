Yozgat\'ta Gelingüllü Barajı\'na erken gelen flamingolar

Yozgat'ta sulama amaçlı 28 yıl önce faaliyete geçen Gelingüllü Barajı'nın konukları flamingolar, kış mevsimi ılıman geçtiği için bu yıl göle erken geldi.
Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve son 53 yılın en sıcak ocak ayı yaşanması, göçmen kuşların göç mevsimini etkiledi.
Gelingüllü Barajı, her yıl mart sonu, nisan başı gibi gelen flamingoları bu yıl şubat ayından itibaren misafir ediyor.
Göç yolu üzerinde bozkırın ortasında yer alan baraj, tarım alanlarına can verirken, göçmen kuşlara da yaşam alanı oluşturuyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez, AA muhabirine, tarımsal sulama amaçlı yapılan Gelingüllü Barajı'nın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2023'te "mahalli sulak alanı" olarak tescillendiğini söyledi.
Barajda 24 kuş türü tespit edildiğini aktaran Eğilmez, "Burada kışın yuvalayan, yaşamına devam eden göçmen kuş türlerimiz var. 24 kuş türü içerisinde flamingo, ak pelikan, Akdeniz martısı, angıt gibi türler mevcut. Bazı göçmen kuşların genç bireyleri burada kışlamakta. İklim şartlarına göre bu kışlama değişmekte, süreklilik arz etmemektedir. Normalde bu ayda burada flamingo bulunmaması gerekirken iklim şartlarının sıcak gitmesinden dolayı erken geldiler." dedi.
Eğilmez, baraj gölüne turna, yaban kazı, yaban ördekleri gibi kuşların da geldiğini ifade ederek, "Bu kuş türleri barajı kısa süreli kullanıyor. Göç yolu üzerinde burayı belirleyen kuşlar, Kırşehir, Konya üzerinden geliyor. Birkaç gün dinlenmek için kullanıyorlar. Bazı türlerimiz uzun süre yaşam alanı olarak seçmekteler. Barajın bulunduğu yer yaban hayatı için çok önemli bir saha. Beslenme, barınma, korunma, yavrulama ve yavruları büyütme için bütün şartları oluşturan bir mahalli sulak alanımızdır." diye konuştu.
Flamingoların aralık ayında göçtüğünü, nisan ayında geldiğini dile getiren Eğilmez, şunları kaydetti:
"Göçmen kuşlar son yıllarda küresel ısınmanın da etkisiyle barajı geçen yıl bir ay kadar terk etti. Kuşlar, iklim şartları uygun ve gıdası yeterli olursa kalmaya devam ediyor. Genç bireylerden kışın burada kalanları biz uzun süreli gözlemledik."
Fotoğrafçılara ve kuş gözlemcilerine uyarıda bulunan Eğilmez, "Çok dikkatli olmaları, kuşları ürkütmemeleri lazım. Mümkün olduğunca strese sokmayacak şekilde hareket etmeleri lazım. Çok yaklaşmamaları lazım. Ne kadar uzaktan fotoğraflama veya gözetleme yaparlarsa yaban hayatını o kadar az strese sokmuş oluruz." dedi.
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