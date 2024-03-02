Yozgat'ta Gelingüllü Barajı'na erken gelen flamingolar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yozgat'ta Gelingüllü Barajı'na erken gelen flamingolar

Yozgat\'ta Gelingüllü Barajı\'na erken gelen flamingolar

Yozgat'ta sulama amaçlı faaliyete geçen Gelingüllü Barajı'na bu yıl flamingolar erken geldi. Sıcak hava ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, göçmen kuşların göç mevsimini etkiledi. Baraj, tarım alanlarına can verirken, göçmen kuşlara da yaşam alanı sağlıyor. Barajda 24 kuş türü tespit edildi ve flamingoların normalde nisan ayında gelmesi gereken göç dönemlerini şubat ayında başlattığı belirtildi.

02.03.2024 11:03  Güncelleme: 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta sulama amaçlı 28 yıl önce faaliyete geçen Gelingüllü Barajı'nın konukları flamingolar, kış mevsimi ılıman geçtiği için bu yıl göle erken geldi.

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve son 53 yılın en sıcak ocak ayı yaşanması, göçmen kuşların göç mevsimini etkiledi.

Gelingüllü Barajı, her yıl mart sonu, nisan başı gibi gelen flamingoları bu yıl şubat ayından itibaren misafir ediyor.

Göç yolu üzerinde bozkırın ortasında yer alan baraj, tarım alanlarına can verirken, göçmen kuşlara da yaşam alanı oluşturuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez, AA muhabirine, tarımsal sulama amaçlı yapılan Gelingüllü Barajı'nın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2023'te "mahalli sulak alanı" olarak tescillendiğini söyledi.

Barajda 24 kuş türü tespit edildiğini aktaran Eğilmez, "Burada kışın yuvalayan, yaşamına devam eden göçmen kuş türlerimiz var. 24 kuş türü içerisinde flamingo, ak pelikan, Akdeniz martısı, angıt gibi türler mevcut. Bazı göçmen kuşların genç bireyleri burada kışlamakta. İklim şartlarına göre bu kışlama değişmekte, süreklilik arz etmemektedir. Normalde bu ayda burada flamingo bulunmaması gerekirken iklim şartlarının sıcak gitmesinden dolayı erken geldiler." dedi.

Eğilmez, baraj gölüne turna, yaban kazı, yaban ördekleri gibi kuşların da geldiğini ifade ederek, "Bu kuş türleri barajı kısa süreli kullanıyor. Göç yolu üzerinde burayı belirleyen kuşlar, Kırşehir, Konya üzerinden geliyor. Birkaç gün dinlenmek için kullanıyorlar. Bazı türlerimiz uzun süre yaşam alanı olarak seçmekteler. Barajın bulunduğu yer yaban hayatı için çok önemli bir saha. Beslenme, barınma, korunma, yavrulama ve yavruları büyütme için bütün şartları oluşturan bir mahalli sulak alanımızdır." diye konuştu.

Flamingoların aralık ayında göçtüğünü, nisan ayında geldiğini dile getiren Eğilmez, şunları kaydetti:

"Göçmen kuşlar son yıllarda küresel ısınmanın da etkisiyle barajı geçen yıl bir ay kadar terk etti. Kuşlar, iklim şartları uygun ve gıdası yeterli olursa kalmaya devam ediyor. Genç bireylerden kışın burada kalanları biz uzun süreli gözlemledik."

Fotoğrafçılara ve kuş gözlemcilerine uyarıda bulunan Eğilmez, "Çok dikkatli olmaları, kuşları ürkütmemeleri lazım. Mümkün olduğunca strese sokmayacak şekilde hareket etmeleri lazım. Çok yaklaşmamaları lazım. Ne kadar uzaktan fotoğraflama veya gözetleme yaparlarsa yaban hayatını o kadar az strese sokmuş oluruz." dedi.

Kaynak: AA

Yozgat, Hayvanlar, Tarım, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta Gelingüllü Barajı'na erken gelen flamingolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Trabzon'da firari hükümlü yakalandı
    11:33 Trabzon'da firari hükümlü yakalandı

    Trabzon'un Arsin ilçesinde 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Güneyce Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. Yakalanmamak için bir yıldır çeşitli taktikler geliştirdiği belirtilen hükümlünün sağlık kontrolünde bel bölgesinde kırık tespit edildi ve ameliyat edildi. Tedavisi devam ediyor.

  • Yozgat'ta Madenciler Arama Kurtarma Ekipleri Kuracak
    11:33 Yozgat'ta Madenciler Arama Kurtarma Ekipleri Kuracak

    Yozgat AFAD İl Müdürlüğü ve Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlatılan çalışma ile madenciler arasından 3 arama kurtarma ekibi kurulması planlanıyor. Sorgun TSO Başkanı Üzeyir Arslan, ekiplerin en kısa sürede kurulup eğitimlere başlayacağını belirtti. Yozgat'ta böyle bir ekibe ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Arslan, sektör temsilcilerine düzenli olarak eğitim verileceğini söyledi.

  • Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş: Türkiye'ye örnek projelere imza attık
    11:32 Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş: Türkiye'ye örnek projelere imza attık

    Arguvan Belediye Başkanı ve Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, görev yaptığı 10 yıllık süre içinde bir ilçe belediyesinin sınırlı kaynaklarıyla Türkiye'ye örnek gösterilen projelere imza attıklarını söyledi. Kızıldaş, seçim çalışmaları kapsamında mahalleleri ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

  • MyYalova Vizyon Ödülleri Töreninde Başarılı Belediye Başkanları ve Firmalara Plaket Verildi
    11:28 MyYalova Vizyon Ödülleri Töreninde Başarılı Belediye Başkanları ve Firmalara Plaket Verildi

    Yalova'da düzenlenen MyYalova Vizyon Ödülleri töreninde başarılı belediye başkanları ve firmalara plaket verildi. Törende, kent ekonomisine yön veren firmalar ve belediye başkanları çeşitli kategorilerde ödüle layık görüldü. Ayrıca, jüri özel ödülü Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karaderili'ye verildi.

  • Kozalak verimi yüzde 20'den yüzde 60'a çıktı 'Dumansız fabrika' Kozak Yaylası'nda yüzler gülüyor
    11:28 Kozalak verimi yüzde 20'den yüzde 60'a çıktı 'Dumansız fabrika' Kozak Yaylası'nda yüzler gülüyor

    'Dumansız fabrika' Kozak Yaylası'nda yüzler gülüyor. Türkiye'nin çam fıstığı deposu Kozak Yaylası'nda çalışmaları meyvelerini veriyor. İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin çam fıstığı deposu olarak bilinen Kozak Yaylası'nda verim artırmaya yönelik projeler meyvesini veriyor. Kozalak verimi yüzde 20'den yüzde 60'a çıkarken, yöre halkı önümüzdeki yıllarda verimliliğin artacağından umutlu.

  • Şanlıurfa'da Hayalet Ağlar Temizleniyor
    11:26 Şanlıurfa'da Hayalet Ağlar Temizleniyor

    Şanlıurfa'da geçmişte balıkçıların suda bıraktığı veya unutulan ağlar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle çıkarılıyor. Bu çalışma ile göldeki canlılar için tehlike arz eden hayalet ağların temizlenmesi ve istilacı balık türlerinden arındırılması hedefleniyor. Proje kapsamında yapılan çalışmalar bölge balıkçılarının takdirini kazandı.

  • Laiklik Meclisi, 3 Mart'ı yüzüncü yılında 'Laiklik Günü' olarak kutlamaya hazırlanıyor
    11:25 Laiklik Meclisi, 3 Mart'ı yüzüncü yılında 'Laiklik Günü' olarak kutlamaya hazırlanıyor

    Laiklik Meclisi, hilafetin ve Şer'iye ve Evkaf Vekaletinin kaldırıldığı, Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun çıkarıldığı 3 Mart'ı yüzüncü yılında Laiklik Günü olarak kutlama kararı aldı. Laiklik Meclisi tarafından yapılan açıklamada, laikliğin özgürlük olduğu vurgulandı ve ülkenin ilerici birikiminin laiklik ile eşit ve özgür bir gelecek kuracağı ifade edildi.

  • Düzce İl Genel Meclisi Üyelerine Teşekkür Plaketi Verildi
    11:25 Düzce İl Genel Meclisi Üyelerine Teşekkür Plaketi Verildi

    Düzce'de 5 yıldır görev yapan İl Genel Meclisi üyeleri son kez toplandı. Düzce Valisi Selçuk Aslan tarafından düzenlenen plaket töreninde, İl Genel Meclisi üyelerine teşekkür plaketi verildi. Vali Aslan, üyelere aileleriyle birlikte huzurlu ve sağlıklı bir yaşam diledi. Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

  • Nazilli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Haluk Alıcık Huzurevi'nde iletişim becerileri eğitimi düzenledi
    11:23 Nazilli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Haluk Alıcık Huzurevi'nde iletişim becerileri eğitimi düzenledi

    Nazilli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim ve Danışmanlık Birimi, Haluk Alıcık Huzurevi'nde kalan yaşlı bireylerin iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla bir eğitim düzenledi. Eğitime katılan huzurevi sakinleri, yeni iletişim becerileri edinmenin yanı sıra birbirleriyle daha yakın ve anlayışlı ilişkiler kurma fırsatı buldu.

  • Enez, Keşan ve İpsala'da Artan Hırsızlık Olayları
    11:23 Enez, Keşan ve İpsala'da Artan Hırsızlık Olayları

    Enez, Keşan ve İpsala'da yaşayan üç kişi, otomobil, evden cep telefonu ve motosiklet hırsızlığıyla karşılaştı. Mağdurlar, polise başvurarak şikayetçi oldu.


10:03 Çocuklara ilaç vererek ailelerine cinsel istismar tuzağı kurmakla suçlanan doktorun davası devam ediyor Mağdurlardan çarpıcı ifadeler Çocuklara ilaç vererek ailelerine cinsel istismar tuzağı kurmakla suçlanan doktorun davası devam ediyor! Mağdurlardan çarpıcı ifadeler
10:01 Karar Meclis’ten geçti İşte emeklinin zamlı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihler Karar Meclis'ten geçti! İşte emeklinin zamlı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihler
09:16 Neçirvan Barzani ile görüşen Erdoğan’dan bölge ülkelerini kalkındıracak projeye tam destek Neçirvan Barzani ile görüşen Erdoğan'dan bölge ülkelerini kalkındıracak projeye tam destek
08:56 Ordu, Trabzon ve Samsun anketi Seçime sayılı günler kala işte partilerin oy oranları Ordu, Trabzon ve Samsun anketi! Seçime sayılı günler kala işte partilerin oy oranları
08:30 Sahte yatırım uygulamaları ile insanları kandırıyorlardı Ekipler 20 ilde eş zamanlı düğmeye bastı Sahte yatırım uygulamaları ile insanları kandırıyorlardı! Ekipler 20 ilde eş zamanlı düğmeye bastı
11:09 Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldığı sırada düştü Ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldığı sırada düştü
10:40 Vizyona 3 gün kala davalık olmuştu Hukuk mücadelesini kazanan Ahmet Kaya filmi seyirciyle buluştu Vizyona 3 gün kala davalık olmuştu! Hukuk mücadelesini kazanan Ahmet Kaya filmi seyirciyle buluştu
10:28 Süper Lig’in yayın ihalesinde mutlu son Gelir iki katına çıktı Süper Lig'in yayın ihalesinde mutlu son! Gelir iki katına çıktı
09:27 Settar Tanrıöğen’in yerine Ahmet Mümtaz Taylan diziye katıldı Settar Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan diziye katıldı
09:11 İstanbul metrosunda bir şahıs uyuşturucu madde kullandı İstanbul metrosunda bir şahıs uyuşturucu madde kullandı
08:19 Survivor’da bir ilk Bir yarışmacı yakını Dominik’le bağlantıya geçti, Yunus Emre’nin eşi sözleriyle kafa karıştırdı Survivor'da bir ilk! Bir yarışmacı yakını Dominik'le bağlantıya geçti, Yunus Emre'nin eşi sözleriyle kafa karıştırdı
08:11 CHP lideri Özel’in “Adayınızı geri çekin“ çağrısına Akşener’den sert yanıt: Bıktım, usandım, midem bulanıyor CHP lideri Özel'in "Adayınızı geri çekin" çağrısına Akşener'den sert yanıt: Bıktım, usandım, midem bulanıyor
07:42 Güzel oyuncu Gizem Arıkan, iki yıllık sevgilisiyle nişanlandı Güzel oyuncu Gizem Arıkan, iki yıllık sevgilisiyle nişanlandı
05:46 İsrail ordusunun Gazze’de sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda, en az 17 Filistinli öldü İsrail ordusunun Gazze'de sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda, en az 17 Filistinli öldü
04:03 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında firariler için istenen ’kırmızı bülten’ talebi reddedildi 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında firariler için istenen 'kırmızı bülten' talebi reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 11:34:10. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Gelingüllü Barajı'na erken gelen flamingolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement