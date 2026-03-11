Yozgat'ta IBAN Dolandırıcılığına Karşı Eğitim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat'ta IBAN Dolandırıcılığına Karşı Eğitim

Yozgat\'ta IBAN Dolandırıcılığına Karşı Eğitim
11.03.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat Jandarma, köylerde IBAN dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendiriyor.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son zamanlarda artan IBAN dolandırıcılığına karşı köy köy gezerek vatandaşları bilgilendiriyor.

Kent merkezi ve ilçelere bağlı köylere giden ekipler, cami çıkışlarında, kahvehanelerde ve köy odalarında vatandaşlarla bir araya gelerek dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verip bilgilendirici broşürler dağıtıyor.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Ömer Yurtsever, AA muhabirine, ekiplerin köy köy gezerek kahvelerde, okullarda ve iş yerlerinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini, son dönemde artış gösteren IBAN üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyarılarda bulunduklarını söyledi.

Yurtsever, vatandaşların en sık karşılaştığı yöntemlerin başında, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerin "korku ve panik oluşturup" para talep etmesinin geldiğini belirterek, "Bunun yanı sıra sosyal medya üzerinden verilen sahte ilanlar, düşük fiyatlı ürün satışları, kapora talebi ile IBAN gönderilmesi, 'hesabınız kopyalandı, parayı güvenli hesaba aktarın' şeklindeki yönlendirmeler ve yakın akraba gibi mesaj atarak para isteme gibi yöntemlerle vatandaşlarımız mağdur ediliyor." dedi.

"Banka hesaplarınızı hiçbir şekilde başkasına kullandırmayın"

Son dönemde "IBAN kiralama" olarak adlandırılan yöntemlerle vatandaşların mağdur edildiğine dikkati çeken Yurtsever, şunları kaydetti:

"Bu yöntemde dolandırıcılar, 'Benim IBAN'ımda sıkıntı var, para senin hesabına gelsin, sen çekip bana ver. Hesabıma bloke konuldu, senin IBAN'ına gönderelim ya da hesabına para gelecek, sen çekip bana verirsen sana komisyon ödeyeceğim.' gibi ifadelerle vatandaşımızı ikna etmeye çalışıyor. Özellikle kolay yoldan para kazanma vaadiyle vatandaşlarımız farkında olmadan bu suça ortak olabiliyor. Bu tür durumlar, kişinin suça karışmasına yol açarak ciddi hukuki sonuçlar doğurabilir."

Vatandaşları uyaran Yurtsever, "Vatandaşlarımızın kendi banka hesaplarını hiçbir şekilde başkasına kullandırmaması, IBAN numaralarını tanımadıkları kişilerle paylaşmaması ve hesaplarına gelen şüpheli paraları çekmemeleri büyük önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki hesap sahibinin bilgisi dahilinde gerçekleşen para hareketleri hukuki sorumluluk doğurabilir." bilgisini paylaştı.

Yurtsever, hiçbir kamu görevlisinin vatandaşlardan para talep etmeyeceğini ve IBAN numarası göndermeyeceğini vurgulayarak, bu tür durumlarla karşılaşanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunmalarını istedi.

İl merkezine bağlı Divanlı köyü muhtarı Mikail Avcı ise ekiplerin köye sık sık gelerek kendilerini dolandırıcılık olaylarına karşı uyardığını, özellikle son dönemde artış gösteren IBAN dolandırıcılığı konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Köy sakinlerinden Zübeyir Taşkıngül de ekiplere teşekkür ederek, "Jandarma ekipleri köyümüze gelerek bizleri IBAN dolandırıcılığı hakkında uyardı. Bundan sonra bu konulara daha dikkat edeceğiz ve bu tür tuzaklara düşmemeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Jandarma, Yozgat, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta IBAN Dolandırıcılığına Karşı Eğitim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
“Kürtler tetikçi değildir“ diyen Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt "Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Yer: Rize Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı
Almanya Başbakanı Merz, Filistin pankartı açanları azarladı: İsrail’in yanında duruyoruz Almanya Başbakanı Merz, Filistin pankartı açanları azarladı: İsrail'in yanında duruyoruz

12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
10:57
Malatya’ya kurulacak Partiot’lar geldi İşte ilk görüntüler
Malatya'ya kurulacak Partiot'lar geldi! İşte ilk görüntüler
10:38
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 12:12:57. #7.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta IBAN Dolandırıcılığına Karşı Eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.