Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde izinsiz kazı yapan zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Kadışehri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yelten köyü çevresinde yaptıkları önleyici kolluk devriyesinde, arazide izinsiz kazı yapıldığını belirledi.
Bölgeye giden ekipler, kazı yapan B.U'yu suçüstü yakaladı.
Alanda yapılan aramalarda, kazıda kullanılan detektör ve kazma ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta İzinsiz Kazı Yapan Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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