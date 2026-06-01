Yozgat'ta Jandarmadan Aile Ziyareti

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde jandarma ekipleri, kaybolduktan sonra bulunan 3 yaşındaki Aybüke İnce'nin ailesini ziyaret etti.

Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Alamettin Yaylası'nda 28 Mayıs'ta kaybolan ve yürütülen arama çalışmaları sonucu 29 Mayıs'ta sağ olarak bulunan İnce'nin ailesini ziyaret etti.

Aileye geçmiş olsun dilekleri ileten ekipler, benzer olayların yaşanmaması amacıyla çocukların gözetimi ve güvenliği konusunda bilgilendirmede bulundu.

Aile de jandarma ekipleri ile destekte bulunan herkese teşekkür etti.