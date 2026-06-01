Yozgat'ta Jandarmadan Aile Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat'ta Jandarmadan Aile Ziyareti

01.06.2026 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaybolan 3 yaşındaki Aybüke İnce'nin ailesi jandarma tarafından ziyaret edildi.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde jandarma ekipleri, kaybolduktan sonra bulunan 3 yaşındaki Aybüke İnce'nin ailesini ziyaret etti.

Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Alamettin Yaylası'nda 28 Mayıs'ta kaybolan ve yürütülen arama çalışmaları sonucu 29 Mayıs'ta sağ olarak bulunan İnce'nin ailesini ziyaret etti.

Aileye geçmiş olsun dilekleri ileten ekipler, benzer olayların yaşanmaması amacıyla çocukların gözetimi ve güvenliği konusunda bilgilendirmede bulundu.

Aile de jandarma ekipleri ile destekte bulunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Jandarma, Yozgat, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta Jandarmadan Aile Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
Florentino Perez’den beklenen Mourinho açıklaması geldi Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi
Doktorları dinelemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı Doktorları dinelemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı

13:47
Aziz Yıldırım’dan Arda Güler bombası
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası
13:15
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:50
Galatasaray’da şok bir ayrılık daha Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 14:01:24. #7.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Jandarmadan Aile Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.