Yozgat'ta Kale ve Recepli köylerindeki üreticilere büyükbaş ve küçükbaş desteği verildi - Son Dakika
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Yozgat'ta Kale ve Recepli köylerindeki üreticilere büyükbaş ve küçükbaş desteği verildi

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Yozgat\'ta Kale ve Recepli köylerindeki üreticilere büyükbaş ve küçükbaş desteği verildi
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Yozgat'ta 2026 ORKÖY Süt Sığırcılığı ve Süt Koyunculuğu Projesi kapsamında orman köylerindeki üreticilere büyükbaş ve küçükbaş hayvan desteği verildi. Kale köyündeki ailelere büyükbaş, Recepli köyündeki ailelere küçükbaş hayvan desteği sağlandı.

Yozgat'ta, "2026 Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Süt Sığırcılığı ve Süt Koyunculuğu Projesi" kapsamında orman köylerinde yaşayan üreticilere büyükbaş ve küçükbaş hayvan desteği verildi.

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, orman köylülerinin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesi, üretim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 2026 ORKÖY Süt Sığırcılığı ve Süt Koyunculuğu Projesi'nden yararlanan Kale köyündeki ailelere süt sığırcılığı faaliyetlerini geliştirmeleri amacıyla büyükbaş hayvan desteği verildi.

Recepli köyünde projeden faydalanan ailelere de mevcut hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve aile ekonomilerine katkı sağlanması amacıyla küçükbaş hayvan desteğinde bulunuldu.

Kaynak: AA
EkonomiGüncelYozgatÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta Kale ve Recepli köylerindeki üreticilere büyükbaş ve küçükbaş desteği verildi - Son Dakika
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