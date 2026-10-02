Yozgat\'ta Kale ve Recepli köylerindeki üreticilere büyükbaş ve küçükbaş desteği verildi

Yozgat'ta, "2026 Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Süt Sığırcılığı ve Süt Koyunculuğu Projesi" kapsamında orman köylerinde yaşayan üreticilere büyükbaş ve küçükbaş hayvan desteği verildi.

Yozgat Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, orman köylülerinin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesi, üretim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 2026 ORKÖY Süt Sığırcılığı ve Süt Koyunculuğu Projesi'nden yararlanan Kale köyündeki ailelere süt sığırcılığı faaliyetlerini geliştirmeleri amacıyla büyükbaş hayvan desteği verildi.

Recepli köyünde projeden faydalanan ailelere de mevcut hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve aile ekonomilerine katkı sağlanması amacıyla küçükbaş hayvan desteğinde bulunuldu.