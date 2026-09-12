Yozgat'ta maden işçileri 4 aydır maaş alamadığı için iş bıraktı - Son Dakika
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Yozgat'ta maden işçileri 4 aydır maaş alamadığı için iş bıraktı

Yozgat\'ta maden işçileri 4 aydır maaş alamadığı için iş bıraktı
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Yozgat'ta Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Rasih ve İhsan işletmelerinde çalışan işçiler, 4 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle çalışmayı durdurdu. Madenciler ayrıca Holding'e ait Eti Gümüş Madencilik'te de iş bıraktı.

(ANKARA) - Yozgat'ta Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Rasih ve İhsan işletmelerinde çalışan işçiler, 4 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle çalışmayı durdurdu.

Bağımsız Maden İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Yozgat'ta Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Rasih ve İhsan işçileri 4 aydır maaş alamıyor. Madenci konuşuyor, 'Neredesiniz Bakanlıklar? İstediğiniz zaman herkesi gözaltına alıyorsunuz. Sendika Başkanı'nı almadınız mı, Örgütlenme Uzmanı'nı almadınız mı? Sebahattin Yıldızı'ı niye almıyorsunuz? Zenginleri alın, holdingleri bir alın görelim. Nerede bu adalet?'

Geçtiğimiz ay Holding tarafından 'tüm işçi alacaklarını ödedik' şeklinde açıklamalara rağmen Yozgat Rasih ve İhsan işletmesinde ve Giresun'da

Nesko Madencilik işletmesinde madenciler 4 aydır maaş alamıyor. Holding'in yaşattığı hak kayıpları ve mağduriyetlerden tüm Türkiye kamuoyu ve devlet kurumları haberdardır.

Enerji Bakanlığı'na 'Temmuz sonuna kadar tüm alacaklar ödenmezse Bakanlık olarak el atacağız' sözünü hatırlatırız. Madenciler yine Yozgat'taki ve aynı Yıldızlar SSS Holding'e ait Eti Gümüş Madencilik'de çalışmayı durdurdular."

Kaynak: ANKA

Eti Gümüş A.Ş, Madencilik, Ekonomi, Yozgat, Güncel, Maden, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta maden işçileri 4 aydır maaş alamadığı için iş bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta maden işçileri 4 aydır maaş alamadığı için iş bıraktı - Son Dakika
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