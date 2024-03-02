Yozgat'ta Madenciler Arama Kurtarma Ekipleri Kuracak - Son Dakika
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Yozgat'ta Madenciler Arama Kurtarma Ekipleri Kuracak

Yozgat\'ta Madenciler Arama Kurtarma Ekipleri Kuracak

Yozgat AFAD İl Müdürlüğü ve Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlatılan çalışma ile madenciler arasından 3 arama kurtarma ekibi kurulması planlanıyor. Sorgun TSO Başkanı Üzeyir Arslan, ekiplerin en kısa sürede kurulup eğitimlere başlayacağını belirtti. Yozgat'ta böyle bir ekibe ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Arslan, sektör temsilcilerine düzenli olarak eğitim verileceğini söyledi.

02.03.2024 11:33  Güncelleme: 11:34
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Yozgat AFAD İl Müdürlüğü ile Sorgun Ticaret ve Sanayi Odasının girişimiyle madenciler arasından 3 arama kurtarma ekibi kurulması için çalışma başlatıldı.

Sorgun TSO Başkanı Üzeyir Arslan, deprem ve göçük felaketinin ardından bir çalışma başlattıklarını ifade ederek, "Yozgat AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri ve odamız yöneticileri bir araya gelerek, Sorgun'da faaliyet sürdüren Yeni Anadolu Madencilik, Savana Madencilik ve Gedikhasanlı köyünde bulunan MYM Demir Madeni işletmesi yetkilileriyle görüştük. 15 kişiden oluşan 3 ekip kurulması yönünde görüş birliğine vardık. En kısa sürede ekipler kurulup, eğitimlere başlanacak." dedi.

Arslan, Yozgat'ta böyle bir ekibe ihtiyaç duyulduğunu anlatarak, "Kurulacak arama kurtarma ekipleri Yozgat'ın tüm bölgelerinde hizmet verecek. Bu amaçla madencilerimizi ziyaret edip konuyu kendilerine de anlattık. AFAD ekipleri kendilerine konu hakkında bilgi verdi. Olası afet durumlarında arama kurtarma ekibinde görev almak üzere gönüllü olan sektör temsilcilerine sık sık eğitim verilecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat'ta Madenciler Arama Kurtarma Ekipleri Kuracak - Son Dakika

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