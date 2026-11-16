Yozgat\'ta narkotik operasyonunda 701 hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 701 sentetik uyuşturucu hap ve 35 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 701 sentetik uyuşturucu hap ve 35 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.U. ve İ.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.