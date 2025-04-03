Yozgat'ta Nohut Ekimi Başladı - Son Dakika
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Yozgat'ta Nohut Ekimi Başladı

Yozgat'ta çiftçiler, nohut ekimine başladı. Yozgat, nohutta Türkiye'de üçüncü sırada yer alıyor.

03.04.2025 16:21
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Türkiye'nin bakliyat deposu Yozgat'ta nohut ekimi başladı

YOZGAT - Türkiye'nin bakliyat üretiminde ilk sıralardaki şehirlerinden olan Yozgat'ta çiftçiler nohut ekmeye başladı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Külhüyük Köyü'nde çiftçiler tarlalarını iş bölümü yaparak ekmeye devam ediyor. Külhüyük Köyü'nde yaşayan ve uzun yıllardır çiftçilikle uğraşan Fatih Özdemir, tarım arazilerini boş bırakmadan ekebildikleri kadar ektiklerini söyledi. Geçtiğimiz hafta yeşil mercimek ektiğini ifade eden Özdemir, yeşil mercimek üretiminde Yozgat'ın birinci, nohutta ise üçüncü sırada olduğunu söyledi.

"Nohut ekiyoruz, biz ona 'leblebi ağacı' diyoruz"

Fatih Özdemir, "Nohut ekiyoruz. Biz ona 'leblebi ağacı' diyoruz. 500 dekar yeşil mercimek ektik. 300 dekar nohut ekimi yapacağız. 400 dönümden fazla buğday ektik. Toplamda 1100-1200 dönüme yakın ekim yapıyoruz. Çiftçi her sene umutla eker. Her sene ektiğinin daha fazlasını almak ister. Ama nasip ve rızık Allah'tandır. Biz ekici olacağız, bilici olmayacağız. Tarım artık teknik bir konu. İlaçlamadan ekimine, ekiminden sürümüne, hasadına bunları ciddi şekilde ayarlamak lazım. Yeşil mercimek ve nohutta hasat zamanı çok kayıp veriyoruz. Milli servet kayboluyor. İlaçlaması çok önemli. Köyümüz nohutun başkenti sayılır. Bu civarda en iyi nohut bizden çıkar. Kolay kolay boş arazi bulamazsınız. Bazı bölgelerde tarlalar çok fazla nadasa bırakılıyor. Bırakmamak lazım" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yozgat'ta Nohut Ekimi Başladı - Son Dakika

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