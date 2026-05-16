Yozgat'ta Öğrenci Servisi Kaza Yaptı
Yozgat'ta Öğrenci Servisi Kaza Yaptı

16.05.2026 08:48
Yozgat'ta devrilen öğrenci servisinde 3 ölü, 7 yaralı. Soruşturma başlatıldı.

1) YOZGAT'TA ÖĞRENCİ SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, 7 YARALI

YOZGAT'ın Saraykent ilçesinde, öğrenci servis minibüsünün devrildiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Söğütlü köyü yolunda meydana geldi. İddiaya göre; Şeref Şahin yönetimindeki 66 ADT 198 plakalı öğrencileri taşıyan servis minibüsü, Söğütlü köyü yakınında kontrolden çıkıp şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre öğrenciler Çınar Şahin ile Zennure Özdemir ile servis şoförü hayatını kaybetti, 7 öğrenci de yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, olay yerine giderek incelemede bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

