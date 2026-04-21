Yozgat'ta öğrencilerden İl Jandarma Komutanlığına "23 Nisan" ziyareti

21.04.2026 10:40
Yozgat Bahçeşehir Şehit Mehmet Armağan Alper İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç'ı ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığına giden öğrencilere, jandarmanın araç ve ekipmanları tanıtıldı. Öğrenciler, eğitimli köpekleri sevdi.

Makamında öğrencileri ağırlayan İl Jandarma Komutanı Yalınkılıç, misafirlerinin sorularını yanıtladı, kitap başta olmak üzere çeşitli hediyeler verdi.

Yalınkılıç, ziyarette makamını 3 sınıf öğrencileri Sait Akif Polat ile Berk Efe Kanbur'a devretti.

Öğrenci Polat, burada bulunmanın kendisi için heyecan verici olduğunu ifade ederek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bize hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ediyoruz. Bu özel günde jandarma koltuğuna oturmak benim için büyük mutluluk. Sizler gece gündüz çalışarak bizi koruyorsunuz, bu yüzden kendimizi güvende hissediyoruz." diye konuştu.

Kanbur da jandarma olmanın vatanı korumak açısından önemli bir görev olduğunu belirterek, "Biz de büyüyünce sizler gibi ülkemize, vatanımıza hizmet edeceğiz. Kahraman Ayla öğretmenimize ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm öğretmenlerimizi çok seviyorum." dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Bahçeşehir, 23 Nisan, Jandarma, Güvenlik, Yozgat, Güncel, Albay, Çocuk, Son Dakika

