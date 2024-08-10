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Yozgat'ta orman yangını: Alevler yükseliyor

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde çıkan orman yangını ekipleri alarma geçirdi. Alevlerin yükseldiği alanda söndürme çalışmaları sürüyor

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde çıkan orman yangını ekipleri alarma geçirdi. Alevlerin yükseldiği alanda söndürme çalışmaları sürüyor

Edinilen bilgilere göre yangın ilçeye bağlı İshaklı köyü yakınlarında meydana geldi. Meşe, Ardıç ve Çam ağaçlarının bulunduğu ormanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine Çekerek Orman İşletme, Sorgun Orman işletme, Yozgat Orman İşletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan da müdahalenin sürdüğü yangında söndürme çalışmaları sürüyor.