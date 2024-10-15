Yozgat'ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit edilip önlenmesine yönelik yürütülen çalışmada PKK/KCK üyesi olduğu tespit edilen 2 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.
Özel harekat polisi destekli operasyonda Suriye uyruklu A.E ve M.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta PKK/KCK Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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