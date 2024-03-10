Yozgat'ta ramazan topunun provası yapıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta ramazan topunun provası yapıldı

Yozgat\'ta ramazan topunun provası yapıldı

Yozgat'ta her yıl ramazan ayında kullanılan ve iftarın habercisi olan ramazan topunun provası gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Celal Köse'nin ateşlediği ses bombalarının fitili, Şehit Korgeneral Osman Erbaş Meydanı'nda atıldı. Ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Köse, iftar topunun ramazan boyunca atılacağını belirtti.

10.03.2024 17:34
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Yozgat'ta her yıl ramazan ayında kullanılan ve iftarın habercisi olan ramazan topu (ses bombası) provası yapıldı.

Kentte ramazan ayının geleneklerinden olan iftar topunun, ramazan öncesi 3 pare atışı yapılarak provası gerçekleştirildi.

Şehit Korgeneral Osman Erbaş Meydanı'nda yapılan provada ses bombalarının fitilini Belediye Başkanı Celal Köse ateşledi.

Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

İftar topunun ramazan boyunca atılacağını ifade eden Köse, "Ramazan ayının habercisi olan iftar toplarımızın bugün provasını yaptık. Tarihten gelen bir gelenek ve biz de bunu yaşatacağız. Bugün ilk sahurumuzu yapacağız ve bereketinden istifade edeceğiz. Ramazan barış, kardeşlik, yardımlaşma, bağışlanma demek. Ramazan-ı Şerif'in tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Celal Köse, Korgeneral, Yozgat, İftar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta ramazan topunun provası yapıldı - Son Dakika

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