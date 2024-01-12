 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yozgat'ta Canlı Hayvan Pazarları Şap Hastalığı Nedeniyle Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat'ta Canlı Hayvan Pazarları Şap Hastalığı Nedeniyle Kapatıldı

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şap hastalığı riskine karşı Yozgat genelindeki tüm canlı hayvan pazarlarının geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Hastalığın kaynağının hayvan pazarları olduğu belirtilerek, karantina uygulanan belde ve köylerde hayvan hareketlerinin durdurulduğu ve hayvan sahiplerinin karantina bitimine kadar hayvan alıp satmamalarının önemli olduğu vurgulandı.

Yozgat\'ta Canlı Hayvan Pazarları Şap Hastalığı Nedeniyle Kapatıldı
12.01.2024 - 17:27,
Abone Ol

Yozgat'ta canlı hayvan pazarlarının, şap hastalığı riskine karşı geçici kapatıldığı bildirildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde ve çevre illerde görülen şap hastalığının yayılma eğilimi gösterdiği belirtildi.

Hastalığın kaynağının hayvan pazarlarından alınan hayvanlar olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl genelindeki tüm hayvan pazarlarının 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar hayvan girişlerine kapatılmasına karar verilmiştir. Karantina uygulanan belde ve köylerde hayvan hareketleri ikinci bir emre kadar durdurulmuştur. Bu köylerdeki hayvan sahiplerinin karantina bitimine kadar hayvan alıp satmamaları büyük önem arz etmektedir."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Karantina, Yozgat, Tarım, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta Canlı Hayvan Pazarları Şap Hastalığı Nedeniyle Kapatıldı - Son Dakika


17:30
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27
Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:06
Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
16:48
Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07
Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51
Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22
MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi

Son Dakika
17:30 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'ye getirilerek ifadesi alındı
17:27 Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:06 Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
16:48 Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07 Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51 Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22 MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
15:13 DEVA Partisi lideri Babacan'ın Diyarbakır programında gazeteciye saldırı
14:40 Antalya'da doğa yürüyüşüne çıkan Rus turistin cansız bedeni günler sonra bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 18:25:50. #1.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Canlı Hayvan Pazarları Şap Hastalığı Nedeniyle Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement