Yozgat'ta Soykırımlar Tarihi Yarışması

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının desteğiyle "Dünya Soykırımlar Tarihi ve Gazze" temalı bir infografik yarışması düzenleniyor.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Bozok Evi'nde düzenlenen basın toplantısında, yarışmanın yalnızca grafik tasarım odaklı bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda insanlık tarihinin karanlık sayfalarına karşı duyarlılık kazandırmayı amaçlayan bir çağrı niteliği taşıdığını ifade etti.

Türk milletinin tarih boyunca mazlumların yanında yer aldığını ifade eden Yaşar, yarışmayla Gazze'de yaşanan insanlık dramına ve dünya tarihindeki soykırımlara dikkati çektiklerini belirtti.

Yaşar, yarışmada 30 eserin ödüllendirileceğini ve yarışma bilgilerinin infografikyarismasi.bozok.edu.tr adresinden paylaşılacağını anlatarak, 10 Aralık'ta ödül töreni, sergi ve uluslararası bir çalıştay düzenleneceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Yahya Tekin de Gazze'de yaşananların uluslararası kamuoyunun gözleri önünde işlenen açık bir soykırım olduğunu ifade etti.

Dünya kamuoyunun sessizliğinin kabul edilemez olduğunu dile getiren Tekin, "Bu sessizlik kimi zaman diplomatik çıkarlarla, kimi zaman medya sansürüyle, kimi zaman da apaçık bir çifte standartla beslenmektedir. Oysa sessiz kalmak, sadece suçu görmezden gelmek değil, aynı zamanda bu suça ortak olmak demektir." dedi.

Tekin, İletişim Başkanlığı olarak yarışmaya görsel arşiv, içerik desteği ve tanıtım katkısı sağladıklarını belirterek, projenin toplumsal hafızayı canlı tutmayı ve gençlerde farkındalık oluşturmayı amaçladığını kaydetti.