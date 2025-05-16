Yozgat\'ta Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Yozgat'ta soya yağı yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
A.A. (24) idaresindeki 27 ATB 563 plakalı tanker, Yozgat- Sivas kara yolu Alaca kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tankerdeki soya yağı ise yol kenarındaki tarlaya döküldü.
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