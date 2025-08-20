Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

20.08.2025 14:55
Sorgun'da hafif ticari araç, park halindeki iş makinesine çarptı; 1 kişi hayatını kaybetti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

N.Ş'nin (73) kullandığı 06 EY 0564 plakalı hafif ticari araç, Sorgun- Çekerek kara yolunun Duralidayılı Mahallesi mevkisinde, Yozgat İl Özel İdaresi tarafından yol çalışması yapılan ve trafiğe kapalı alanda park halinde bulunan iş makinesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan F.Ş. (69) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü N.Ş. ise sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, aracın park halindeki iş makinesine çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
13:48
Putin’den Erdoğan’a telefon Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
