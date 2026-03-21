Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Onur Koçak'ın kullandığı 06 DJ 2724 plakalı otomobil, Cemil Çiçek Bulvarı'nda devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki B.E, ambulansla Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Koçak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?