Yozgat'ta Türkiye'den Hollanda'ya göç eden kadınları temsil eden anıt ve sergi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yozgat'ta Türkiye'den Hollanda'ya göç eden kadınları temsil eden anıt ve sergi açıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde Türkiye'den Hollanda'ya çalışmaya giden gurbetçi kadınları temsil eden 'Umuda Yolculuk' kadın anıtı ve fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve Bahadın Belediyesince düzenlenen etkinlikte, Bahadın Belediyesi Kadın İstihdam Merkezi'nde fotoğraf sergisi açıldı.

02.08.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde Türkiye'den Hollanda'ya çalışmaya giden gurbetçi kadınları temsil eden "Umuda Yolculuk" kadın anıtı ve fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve Bahadın Belediyesince düzenlenen etkinlikte, Bahadın Belediyesi Kadın İstihdam Merkezi'nde fotoğraf sergisi açıldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, açılışta yaptığı konuşmada, Hollanda ile Türkiye arasındaki ilişkinin çok özel olduğunu, bunun siyasetle, ticaretle ve tarihle alakasının bulunduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkiyi özel kılan nedenlerin insani temaslar olduğunu ifade eden Wijnands, "60 yıl önce insanların Hollanda hükümetinin daveti üzerine buradan bir adım atıp Hollanda'ya giderek orada yeni bir hayat kurma cesaretini göstermeleri, Hollanda ile Türkiye'nin ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır." dedi.

Wijnands, Hollanda'ya gelen misafirlerden bazen kadının rolünün unutulduğunu ifade ederek, "Çünkü insanlar misafir işçileri düşündüğünde otomatik olarak erkekleri düşünüyor. Erkekler için geçerli olan cesaret, belki de kadınlar için daha da geçerliydi. 1960'larda bu adımı atmaya kim cesaret etti? Bu serginin bu kadın öncülere adanması tamamen haklı." diye konuştu.

Wijnands ile Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu ve vatandaşlar sergiyi gezdi.

Büyükelçi Wijnands, 100 yaşındaki Zekeriya Akpınar ile yaptığı sohbette, "100 yıl önce sen doğduğunda, Atatürk Hollanda ile arkadaşlık imzasını atmış." ifadesini kullandı.

Daha sonra Gümüşkavak Mahallesi'nde yapılan "Umuda Yolculuk" kadın anıtının açılışı yapıldı.

Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, Wijnands ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Hollanda, Bahadın, Türkiye, Ankara, Sorgun, Yozgat, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta Türkiye'den Hollanda'ya göç eden kadınları temsil eden anıt ve sergi açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:12 Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi
13:59 Kriz onları da vurdu Türkiye’nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kuralları iptal edildi AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
13:46 Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya’ya elendi Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi
12:18 Az kalsın sakatlanıyordu Arda Güler, yürekleri ağza getirdi Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 18:06:32. #1.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Türkiye'den Hollanda'ya göç eden kadınları temsil eden anıt ve sergi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement