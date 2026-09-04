Yozgat'ta UMKE'nin 3 günlük kampında baraj patlaması senaryolu sel tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta UMKE'nin 3 günlük kampında baraj patlaması senaryolu sel tatbikatı yapıldı

Yozgat\'ta UMKE\'nin 3 günlük kampında baraj patlaması senaryolu sel tatbikatı yapıldı
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Yozgat'ta UMKE, Kirazlı Göleti'nde 3 günlük eğitim ve tatbikat kampı düzenledi. Kampın son gününde baraj patlaması sonucu oluşan selde yaralıların kurtarılmasına yönelik gerçekçi bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikata Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'den 62 personel ve 20 araç katıldı.

Yozgat'ta Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), "Eğitim ve Tatbikat Kampı" düzenledi.

Kirazlı Göleti mevkisindeki 3 günlük programa Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'den UMKE personeli katıldı.

Kampın son gününde barajın patlaması sonucu oluşan selde yaralananların kurtarılmasına yönelik tatbikat gerçekleştirildi.

Toplam 62 personel ve 20 aracın görev aldığı tatbikatta masabaşı çalışmasının ardından ekipler, senaryo gereği belirlenen bölgelerde arama kurtarma faaliyetine başladı.

Senaryo kapsamında ekipler, barajın patlamasının ardından sel sularına kapılan yaralıları dere yatağında ve çalılık alanlarda aradı.

Ekipler, çalışmalar sonucu ulaştıkları yaralıları triajlarını yaparak acil müdahale alanına taşıdı. Burada müdahale edilen yaralıların hastaneye sevki gerçekleştirildi.

"Güzel bir tatbikat oldu"

Tatbikat alanında incelemede bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi alan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kirazlı Göleti'nde baraj patlaması senaryosu üzerinden yaralı kurtarma tatbikatının gerçekleştirildiğini söyledi.

Tatbikatın gerçeğe uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirten Özkan, "Hem hasta ve yaralı olarak yer alan arkadaşlarımız hem de kurtarmada görev alan arkadaşlarımız iyi organize olmuş, aslına uygun bir tatbikat icra ettiler. Bu vesileyle arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kaza anlarında veyahut olağanüstü afetlerde UMKE teşkilatımız, Sağlık Bakanlığımızın göz bebeği. Hepsine ayrı ayrı kolaylıklar diliyor, teşekkürlerimi iletiyorum. Güzel bir tatbikat oldu. Kırşehir ve Kırıkkale ekiplerimize de hoş geldiniz diyorum." şeklinde konuştu.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Mehmet Akif Karaarslan, "Tatbikatta senaryo gereği baraj patlaması sonrasında sel sularına kapılan vatandaşlarımızdan yaralananların ilk anda triyajlarının yapılması, ardından acil müdahale alanına taşınması ve sonrasında hastaneye nakillerinin gerçekleştirilmesi yer alıyor." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat'ta UMKE'nin 3 günlük kampında baraj patlaması senaryolu sel tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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